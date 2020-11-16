شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يلغمون ابواب منازل المدنيين شمالي الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الضالع/ فؤاد جباري

اقدمت المليشيات الحوثية على زراعة لغم فردي صناعة محلية في سطح منزل شمالي محافظة الضالع، بهدف قتل ساكنيه.

وتظهر الصورة التي حصلت عليه عدن تايم لغم مثبت بسطح المنزل بعمود حديدي وعليه وتر ممتد ومربط إلى الباب، فعندما يأتي أحد ساكني المنزل لفتح الباب سرعان ما ينفجر اللغم فيه مباشرة.

ويقع المنزل في منطقة "عُقيب" وهي منطقة نائية شمال غرب حجر الضالع على حدود مديرية الحشاء، وقد نزح أهله منه لكنهم يعودوا من وقت لآخر لتفقده، وعندما أتى أحد أهالي المنزل صباح اليوم رأى هذا الفخ المميت الذي نصبته له المليشيات قبل أن يقع فيه.

و تتفن المليشيات الحوثية في ابتكار طرق واساليب جديدة لقتل المدنيين وإزهاق مزيد من الأرواح، ولاتفرق بين رجل أو امرأة أو طفل فالكل عندها مستهدف ودمه مباح، وما يحز في النفس أكثر أنها تتبرك إلى الله فيما تفعله وتردد الصرخة عند كل ضحية تسقط وتعتبرها قربان.