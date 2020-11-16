303 خرقا لقوى العدوان في الحديدة و24 غارة على عدة محافظات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات



سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 303 خروق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروق العدوان غارة لطيران تجسسي على الدريهمي واستحداث تحصينات قتالية في شارع الخمسين، وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي والجاح والتحيتا.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق أيضا 34 خرقا بقصف مدفعي و250 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

يشار إلى أن قوى العدوان نفذت أمس السبت، 141 خرقا لقوى العدوان في الحديدة بينها تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس.

وكان تحالف العدوان شن يوم امس الاحد العديد من الغارات على عدد من المناطق اليمنية، حيث بلغ عدد الغارات 24غارة طالت مناطق نجران ومحافظات الجوف ومارب وصعدة ، والحديدة.

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في مأرب 5 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية ماهلية و 11 غارة على مديرية مدغل ، وغارة على مديرية رحبة

وفي صعدة: طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف

وفي الجوف: غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف

في نجران: غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة الشرفة ، وغارتان لطيران على الأجاشر قبالة نجران