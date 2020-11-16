السفير عبدالله صبري يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أدى اليمين الدستورية أمام فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى الاحد، سفير الجمهورية اليمنية لدى الجمهورية العربية السورية عبدالله علي صبري وذلك عبر الدائرة التلفزيونية. وبعد أداء اليمين ابلغ الرئيس المشاط، السفير صبري، نقل تحياته للرئيس الدكتور بشار الأسد والحكومة السورية.. وتمنياته للشعب السوري المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار. حضر أداء اليمين رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله.

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