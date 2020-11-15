افتتاح معمل لانتاج الطوب في إصلاحية المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح مدير الأمن بساحل حضرموت اللواء سعيد العامري معمل لانتاج الطوب في إصلاحية المكلا، نفذته مصلحة السجون والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.



ونوه بجهود المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي، ودعمها لمشاريع التدريب والرعاية الإنسانية.

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