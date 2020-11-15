 قائد عسكري: الحوثيون يتلقون ضربات موجعة في "نهم" وخسائرهم لا تعوض بسهولة

قال قائد لواء الحسم العميد الشعوري "أن مليشيات الانقلاب الحوثي تتلقى ضربات موجعة على أيدي قوات الجيش، وتتهاوى على امتداد جبهات مديرية نهم"، بحسب ما نقل موقع الجيش "سبتمبر نت".



وأضاف "ان ما تتعرض له مليشيات الحوثي من خسائر فادحة واستنزاف كبير ومتواصل في جبهات مأرب والجوف وشرق صنعاء يبشر بهزيمتها وسقوط انقلابها المشئوم، كون ما تخسره من حشود بشرية وعتاد عسكري لا يمكن تعويضه بسهولة".



ودعا الشعوري، القبائل الواقعة في مناطق سيطرة المليشيات، لعدم الانسياق خلف أوهام السلالة العنصرية، والحفاظ على أبنائهم وعدم الزج بهم في محارق الموت الحوثية، ومعاركها الخاسرة التي تقوم بها خدمة لإيران.



وقال: "أن قوات الجيش تتمتع بمعنويات قتالية عالية، وهدفهم ليس حماية معسكر أو منطقة بل تحرير العاصمة صنعاء وكل شبر من أرض الوطن".



وحذر، من تصديق الشائعات الحوثية المغرضة التي تروجها لاستعطاف القبائل لتجنيد أبنائها.



وأشار العميد الشعوري "أن الجرائم الكبيرة التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق اليمنيين، ومساعيها الدؤوبة نحو تحويل اليمن إلى مستعمرة إيرانية تستوجب من كل الوطنيين توحيد صفوفهم في مواجهة هذا الانقلاب".



وتابع: "أن لا خيار أمام اليمنيين سوى الالتحام في هذه المعركة الوطنية واجتثاث بقايا الإمامة، والانتصار للجمهورية، وإعادة الاعتبار لتضحيات شهداء ثورة سبتمبر الخالدة، وليس أمامنا سوى النصر أو النصر".