مأرب: السلطة المحلية تعتزم بدء تحصيل قيمة التيار الكهرباء ابتداء من نوفمبر الجاري

دشن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الأحد، المرحلة الأولى من حملة تركيب العدادات وتقليل الفاقد في التيار الكهربائي والتي تنفذها فرع مؤسسة الكهرباء بمأرب.



وتهدف الحملة في مرحلتها الأولى تركيب 4400 عداد في عاصمة المحافظة وضواحيها ومركز مديريتي الجوبة وحريب، وتحصيل قيمة التيار الكهربائي المستهلك ابتداء من نوفمبر الجاري، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.



وسيجري استكمال تركيب العدادات في كافة المديريات تباعاً وفق الخطة المعدة حتى يتم استكمال ربط كافة المشتركين والمستفيدين من التيار الكهربائي بالعدادات وتسديد قيمة الاستهلاك من التيار.



وقال العرادة "أن السلطة المحلية لديها مشروع طموح لتطوير قطاع الكهرباء من أجل تسريع التنمية المنشودة في المحافظة ومديرياتها، ولابد أن يستند هذا العمل الطموح بتصحيح الأوضاع وفي مقدمتها تحسين الجانب الايرادي لاستهلاك التيار والحفاظ على الطاقة من الإهدار".