وكيل محافظة تعز يتفقد مشاريع إصلاح شبكات الصرف بأحياء المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي اليوم الاحد مشاريع الصرف الصحي وتصفية الابار الارتوازية التي تنفذها منظمة مرسي كور بمديريات المدينة بتكلفة 189 الف دولار.



وأطلع على سير تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في صينة والجحملية والضبوعة والهريش والمركزي في مديريات القاهرة والمظفر وصالة مشيدا بالتدخلات المهمة للمنظمة في قطاعات المياه والصرف الصحي التي تؤرق المواطنين وتضررها جراء الحرب.

وخلال الزيارة استعرض المهندس معاذ النشمي قطاع المياه والاصحاح البيئي بالمنظمة المشاريع المنفذة للصرف الصحي وعددها 10 مشاريع بتكلفة 149 الف دولار و الهادفة الى معالجة الأضرار التي لحقت بشبكات المجاري.

وأشار الى أن المنظمة تقوم حاليا بتصفية 7 آبار ارتوازية بهدف زيادة الانتاج المائي وتدريب كادر المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وكذلك ترميم 11 مركزا صحيا منها 8 مراكز في مديرية جبل حبشي و3 في مديرية صبر الموادم.

مشيرا الى أن المنظمة قامت بدعم 70 من أصحاب المحلات التجارية المتضررة في منطقة الجحملية في إطار برنامج يهدف الى إنعاش الحياة في المناطق الاكثر تضررا من الحرب بالمحافظة.