مناقشة تنفيذ حملات رقابية على السلع والأسعار في أسواق عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن المهندس محمد عبادي، وضم مدراء مكاتب الصناعة في المديريات، آلية تفعيل الحملات الرقابية وضبط المخالفين لأسعار المواد الغذائية والخضروات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض آلية تنفيذ الحملات، وتقسيم وتوزيع الفرق الميدانية في الأسواق لضبط المخالفات التي تشمل السلع التالفة والمنتهية صلاحيتها والغش التجاري، والتشديد على إشهار أسعار السلع أمام المستهلكين.
وأكد المهندس عبادي، حرص مكتب الصناعة بعدن على القيام بمسؤولياتهم بالشكل المطلوب للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع .. موجها مدراء مكاتب الصناعة بالمديريات برفع تقارير شهرية حول الحملات الدورية الميدانية على المحلات التجارية .. مشددا على عدم التهاون مع المتلاعبين والمخالفين وإحالتهم إلى نيابة الصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
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