شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نئب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ عمر البطاطي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، في وفاة نائب رئيس الجالية اليمنية بالرياض، الشيخ عمر بن يحيى البطاطي، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وجهوده في خدمة المغتربين، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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