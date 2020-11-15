شكرا لقرائتكم خبر عن “الكويت مفيهاش راجل”.. “شاهد” مواطن مصري يشعل أزمة جديدة بين الكويتيين والمصريين ويثير ضجة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثار مواطن مصري جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوته كافة المصريين في الكويت إلى مغادرتها فوراً.

وقال المواطن المصري في فيديو انتشر على نطاق واسع ورصدته “وطن”: “أنا طالع أقول كلمتين عشان احنا طفح بنا الكيل، أنا بكلم المصريين اللي في الكويت، لو إنت راجل وعندك نخوة وعندك رجولة، بعد اللي بيحصل، أقسم بالله لو أنا ما حقعد دقيقة وحدة في البلد دي”.

وتابع مُهاجماً الكويتيين: ” لو أنا عندي ذرة رجولة، ما حقعد في البلد دي، البلد دي ما فيهاش راجل، كلها عبعضها مافيهاش راجل”.

وتجددت المناوشات وتبادل الاتهامات بين الكويتيين والمصريين مرة أخرى بعد هذا الفيديو، فعلق مُغرد قائلاً: “هذا على أساس أن الطيارة قاعدة بالمطار وتناديهم تكفون تعالوا، يبا حكومتهم ما تبيهم وشفنا شلون يصارخون يبون العودة وبلدهم بايعتهم، أما بخصوص الرجولة فهم معروفين أهل صراخ بس ومافيهم اللي تعتمد عليه وبلهجتهم هم ناس خيخة”.

وكان كويتيون قد أطلقوا قبل أيام حملة واسعة طالبوا فيها بضرورة طرد كافة المصريين المتواجدين في الكويت، خارج البلاد.

وأطلق المغردون عبر “تويتر” وسماً بعنوان “#طرد_المصريين_من_الكويت” يطالبون فيه السلطات الكويتية بضرورة إخلاء كافة الجالية المصرية المقيمة بالكويت من البلاد، وذلك لتجاوزات عديدة قاموا بها خلال الفترة الأخيرة التي شهدت عدة أحداث وجرائم كان وراءها وافدين مصريين.



