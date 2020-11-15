توفي وأصيب خمسة مواطنين، مساء السبت، جراء اندلاع حريق في محطة وقود في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقال سكان محليون، إن انفجاراً ضخماً دوى في المدينة، أعقبه اندلاع حريق في محطة الحجي التي تقع على الشارع العام في مدينة باجل(شمالي الحديدة)، أدى إلى وفاة وإصابة 5 أشخاص غالبتهم من العاملين.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات قالوا انها للحريق الذي اندلع في المحطة وتظهر الصور حجم الحريق وتأثيراته حيث أدى إلى تضرر مركبات ومبانٍ مجاورة.



كانت هذه تفاصيل خبر وفاة وإصابة 5 مواطنين جراء اندلاع حريق في محطة للوقود بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.