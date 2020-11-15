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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين تركيب 4400 عداد كهرباء بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ووكيل وزارة الكهرباء والطاقة المهندس محمد الكوكباني، المرحلة الأولى من حملة تركيب العدادات وتقليل الفاقد في التيار الكهربائي والتي تنفذها فرع مؤسسة الكهرباء بمأرب.
وتهدف الحملة في مرحلتها الأولى تركيب 4400 عداد في عاصمة المحافظة وضواحيها ومركز مديريتي الجوبة وحريب، وتحصيل قيمة التيار الكهربائي المستهلك ابتداء من نوفمبر الجاري.. فيما سيجري استكمال تركيب العدادات في كافة المديريات تباعاً وفق الخطة المعدة حتى يتم استكمال ربط كافة المشتركين والمستفيدين من التيار الكهربائي بالعدادات وتسديد قيمة الاستهلاك من التيار.
وأشار المحافظ إلى أن السلطة المحلية لديها مشروع طموح لتطوير قطاع الكهرباء من أجل تسريع التنمية المنشودة في المحافظة ومديرياتها، ولابد أن يستند هذا العمل الطموح بتصحيح الأوضاع وفي مقدمتها تحسين الجانب الايرادي لاستهلاك التيار والحفاظ على الطاقة من الاهدار والاستخدام غير الرشيد.
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