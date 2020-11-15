ورشة عمل في عدن تؤكد على ضرورة تفعيل الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وفريق الخبراء المعني باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد المشاركون في ورشة عمل عقدت اليوم في محافظة عدن، على ضرورة تفعيل الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وأعضاء فريق الخبراء البارزين في وضع الآليات الوطنية التي تعزز الحماية اللازمة لحقوق الإنسان في اليمن.



وشدد المشاركون في الورشة التي نظمها المركز القانوني اليمني ومنظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة صح لحقوق الانسان، على أهمية الدور الذي يعول على المنظمات الحقوقية في تعزيز آلية عمل فريق الخبراء المعني باليمن من خلال جمع وتوثيق المعلومات من كافة الجهات الرسمية والمعنية ذات العلاقة ، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في العمل الحقوقي ، واهمية السعي لحماية حقوق المدنيين .

وناقشت الورشة التي شارك فيها عدد من المنظمات الحقوقية والنشطاء والأكاديميين، اربع اوراق عمل حول العلاقة بين الفريق واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ، ومضمون تقارير فريق الخبراء البارزين المعني بحقوق الإنسان في اليمن ، والآليات المتبعة للفريق ودور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان ، وحالة حقوق الإنسان في اليمن.

وفي إفتتاح الورشة، اشار المدير التنفيذي لمؤسسة صح عصام الشاعري، الى أن الورشة تهدف الى تفعيل دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في حماية حقوق الإنسان والعمل على إيصال صوت الضحايا ، وكشف حقيقة الانتهاكات المرتكبة بحق اليمنيين .. موضحاً ان الورشة تأتي ضمن سلسلة فعاليات يتم تنظيمها بالشراكة مع المنظمات الدوليين ذات العلاقة بالشأن الحقوقي والإنساني في اليمن.