مجلس القضاء يناقش مع وزارة التخطيط تأهيل كوادر القضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، تأهيل كوادر السلطة القضائية في مجالات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والنزاعات والحروب، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



كما جرى خلال اللقاء تجديد بروتوكول مجلس القضاء الأعلى في مجال التدريب الخارجي، من خلال برامج التعاون بين وزارة التخطيط والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في اليمن، من أجل تأهيل وتدريب منتسبي السلطة القضائية لمواكبة آخر التطورات في الجوانب القضائية والقانونية.

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، على أهمية تعزيز علاقات التعاون المشترك بين المجلس والوزارة وعبرها مع المنظمات الدولية بهدف تقديم مختلف أوجه الدعم لمجلس القضاء والسلطة القضائية وتأهيل القضاة والعاملين الإداريين في المجالات القانونية والتكنولوجيا الحديثة.

من جانبه أكد نائب وزير التخطيط، استعداد الوزارة تقديم كافة الدعم للقضاء من خلال البرامج المقدمة من المنظمات والهيئات الدولية وخاصة في مجالات التأهيل والتدريب وغيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة بالسلطة القضائية والمحاكم ورفع كفاءة العاملين فيها.