شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يدعم المنتديات الثقافية بخمسة ملايين ريال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

الخليج 365 - لحج

أعلن محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، دعم المنتديات الثقافية بالمحافظة بمبلغ خمسة ملايين ريال، لتنشيط الحراك الثقافي والفني .



واكد المحافظ في اجتماعه اليوم، بقيادات مكتب الثقافة والمنتديات الثقافية والفنانين والمسرحيين والأدباء، اهتمام السلطة المحلية بالمنتديات الثقافية، لما لها من أهمية تنويرية وثقافية في المجتمع.

وشدد المحافظ على ضرورة رعاية المبدعين الواعدين الشباب، ولا سيما أن المحافظة تستند على إرث ثقافي فني تاريخي غزير سطعت به نجوم الفنون، أمثال الأديب " القُومِندَان " ، و الشاعر عبد الله هادي سبيت، و الفنان الكبير الراحل فيصل علوي.