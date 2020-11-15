شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة تدريبية للممرضين بالمكلا عن السكري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت ، دورة تدريبية متقدمة حول إعداد كادر تمريضي مثقف للسكري والتي تنظمها منظمة حضرموت الصحية ورابطة حضرموت للسكري وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للسكري.



وهدفت الدورة على مدى يومين تحت شعار (الممرضون يصنعون الفارق) ،اكساب المشاركين عددا من المعارف المتعلقة بمرض السكري.

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