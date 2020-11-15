البحسني ينعي الشيخ عمر بن يحي البطاطي الذي وافته المنية اليوم بالرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مستشار محافظة حضرموت، نائب رئيس الجالية اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، الشيخ عمر بن يحي البطاطي، الذي وافته المنية اليوم، بالرياض، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة أبناء المحافظة والوطن.



وبعث المحافظ برقية عزاء ومواساة إلى نجل الفقيد عبدالله، وأخويه سالم وصالح، جاء فيها:

"ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عمر بن يحيى البطاطي، مستشار محافظة حضرموت، نائب رئيس الجالية اليمنية بالرياض، وشيخ مشائخ مدينة الهجرين التاريخية وضواحيها بالعاصمة السعودية الرياض، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة أبناء المحافظة والوطن.

لقد أسهم فقيد حضرموت والوطن في مساندة أبناء الجالية اليمنية في الرياض والمملكة العربية السعودية بشكل عام، والوقوف إلى جانبهم في مختلف المراحل، وأسهم -رحمه الله- في مساندة التعليم ودعم ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج، وساند السلطات المحلية في حضرموت في مختلف المراحل، ووقف إلى جانب أبناء الوطن المغتربين من خلال عمله نائبا لرئيس الجالية اليمنية بالرياض، وظل مرتبطا بأهله في مسقط رأسه مدينة الهجرين بمديرية دوعن، وعموم المحافظة، وكانت له بصمات واضحة في أعمال ومشاريع الخير وإصلاح ذات البين، وإخماد الفتن، وارتبط بعلاقات اجتماعية واسعة، مكنته من احتلال مكانة مرموقة داخل الوطن وخارجه.

لقد خسرت حضرموت والوطن عموما برحيله شخصية وطنية مخلصة للوطن وأبنائه، وبهذا المصاب الجلل، ترفع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، بأصدق التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وذويه ولآل البطاطي كافة في حضرموت والمملكة العربية السعودية، سائلين المولى العلي القدير أن يشمله بالرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.