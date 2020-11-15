شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة رش ضبابي بمديرية المعلا بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن بمديرية المعلا بمحافظة عدن، اليوم، حملة رش ضبابي لمكافحة حمى الضنك، التي تنفذها مؤسسة العون لتنمية، بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.



الحملة التي تستمر خمسة أيام تأتي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة بين الشركاء الداعمين والمعنيين بهدف القضاء على نواقل الحميات والاوبئة وخفض نسبة حمى الضنك والملاريا، وتطهير الأماكن العامة ضمن إجراءات مجابهة حمى الضنك.

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