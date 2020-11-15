نائب الرئيس يعزي العميد لؤي الزامكي في استشهاد شقيقة ورفاقه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى قائد اللواء الثالث حماية رئاسية العميد لؤي الزامكي، في استشهاد شقيقه النقيب هيثم الزامكي ورفاقه الشهداء الأبطال في محور أبين.
وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بالتضحيات التي جسدها الشهيد ورفاقه الأبطال، وكل الشهداء الأحرار من منتسبي الجيش الوطني الذين يسطرون البطولات في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن ومكتسباته، ويروون بدمائم الزكية تراب اليمن الطاهر.
وعبر عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وأسر رفاقه الشهداء وأقاربهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
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