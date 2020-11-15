تدشين دورة تدريبية للضباط الجدد بقيادة المنطقة العسكرية الأولى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن قائد المنطقة العسكرية الاولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح طيمس بمقر قيادة المنطقة الدورة التدريبية الانعاشية للضباط المترقين الى رتبة ملازم ونقيب.



وتهدف الدورة خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر الى تطوير معارف 40 ضابط على مختلف أنواع التدريب القتالي، ورفع مستواهم القيادي، وتطوير معارفهم في السيطرة على الوحدات المنتمين لها.

وشدد قائد المنطقة العسكرية الاولى على الاستفادة القصوى من الدورة التي ستساهم في تعزيز معارفهم العسكرية، وعلى إثراء خبراتهم وصقلها.

واكد على أن تكون الدماء القيادية الجديدة عونا لقيادتها في تحمل المسئوليات والقيام بها على أكمل وجه، وليتحقق لقواتنا كل ما تصبوا إليه من رفعة وتقدم، من أجل حفظ أمن واستقرار وتقدم الوطن.