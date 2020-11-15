شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عاري – دانا حمدان وقفت السوشيال ميديا على رجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة دانا حمدان صورة لها عبر الانستغرام، ظهرت بها مرتدية بروتيل أسود مكشوف الصدر، وسحلته عن كتفها، وشعر قصير ومكياج صارخ، وعلقت: ” شبه مين بالصورة، حزر فزر ” واثارت صورتها الجدل بين المتابعين الذين إعتبروا ان إطلالتها جريئة ولا تليق بجذورها الاردنية المحافظة حتى وان كانت تقيم بدولة أخرى، بينما علق البعض مشبها اياها بعدة شخصيات منهن سعاد حسني.

وتحاول دانا حمدان ببعض صورها التي تنشرها عبر الانستغرام التشبه بسعاد حسني، حيث ترتدي ملابس تشبه اطلالات سعاد حسني، وتضع مكياجا يشبه مكياجها، وغالبا يهاجمها الجمهور بسبب محاولتها تقليد سعاد حسني، بينما يؤكد البعض التشابه بينهما.

دانا حمدان ممثلة ومصممة أزياء أردنية، وهي شقيقة الفنانة ميس حمدان ومي سليم، اشتهرت بتصميم الأزياء في الوطن العربي، وذلك على خلفية مشاريعها المميزة التي تتعلق بالأزياء والفنون، وبعد انهاء دراستها استقرت في دبي منذ عام 2010 وعملت كمصممة أزياء، وأشرفت على عدة برامج تلفزيونية منها “زفة” الذي تدور فكرته على مساعدة العروس في تحضيراتها للزفاف، وفي عام 2011 خاضت أولى تجاربها في الدراما باشتراكها في المسلسل التراثي “وديمة” الذي تدور احداثه في الفترة من الخمسينيات إلى السبعينيات من القرن الماضي