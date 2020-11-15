شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام كلينك تشعل الأجواء بإطلالة ساخنة من غير هدوم..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ميريام كلينك صورة علوية لها وهي ترتدي ملابس داخلية فقط باللون الفضي، وسدلت شعرها على ظهرها ووضعت مكياج ناعم زاد من اثارة إطلالتها، وعلقت: “سلطانة العصر، قاهرة العلوج، ملكة على عرش كل الملكات”.

ولاقت صورتها تفاعلا كبيرا بين المتابعين فتغزل البعض بجمالها واثارتها، بينما انتقدها البعض بسبب اطلالاتها الجريئة التي تتعمد بها الإثارة.

وكانت قد نشرت ميريام كلينك في وقت سابق صورة خلفية لها عبر الانستغرام ظهرت فيها وهي تقف على ارجوحة من الورود، مرتدية فستانا باللون الوردي، وكشفت فيها عن مفاتنها ومؤخرتها، وعلقت: “اللون الوردي ماركتي الجديدة”، ولاقت صورتها ضجة واسعة بين المتابعين الذين انتقدوها من جهة، وتغزلوا باثارتها من جهة أخرى.

ميريام كلينك ناشطة ومغنية وعارضة أزياء لبنانية، من أم صربية، مواليد سنة 1970، وتعتبر من أكثر الفنانات المثيرات للجدل بسبب اطلالاتها الجريئة، والتي تعتبر احيانا خادشة للحياء، بالإضافة أغانيها وكليباتها وأرائها السياسية، ومن اغانيها جوول، عنتر، يا طير، وغيرها.