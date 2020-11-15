شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكريم 171 خريجا من كلية المجتمع بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020 الخليج 365 - سيئون اقامت كلية المجتمع بسيئون اليوم، حفل تكريم لـ 171 خريجا وخريجة للعام الدراسي 2019 – 2020.

وهنأ وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي، كافة الخريجين والخريجات، مشيرا الى أهمية مواصلة التعليم للمساهمة في رفد المجتمع بالكوادر المؤهلة للمشاركة في التنمية والبناء. فيما اوضح عميد كلية المجتمع الدكتور عبدالقادر الكاف، ان الدفعة المتخرجة، تشمل أربعة برامج دراسية وهي محاسبة، ونظم معلومات ادارية، وتكييف وتبريد، واحصاء صحي.

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