شاهد..  بعد القضاء على الإرهاب.. كيف ساهمت النخبة الحضرمية في عجلة التنمية بحضرموت دون توقف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 كشف تقرير لقناة الغد المشرق بأن النمو والإزدهار السمة البارزة لمدينة المكلا عاصمة حضرموت منذ تحرير المكلا من تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية في أبريل من العام 2016 بدعم من التحالف العربي وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة على يد قوات النخبة الحضرمية.

وشهدت مدينة المكلا أكثر من 240 مشروع تنموي والمرتبطة بحياة المواطنين في مجالات الصحة والمياة. وتدور عجلة التنمية في حضرموت دون توقف وهناك سمة تمزيها عن المدن الأخري بفضل ما قدمته قوات النخبة الحضرمية من تحريرها من العناصر الإرهابية.. وتبذل القوات الأمنية بحضرموت جهوداً كبيراً لتظهر المدينة كأفضل المدن اليمنية.

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