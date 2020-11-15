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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلكي الشوافي يكشف عن حدوث اقتران للشمس والقمر الأحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
كشف الفلكي عدنان الشوافي، عن حدوث الاقتران المركزي للشمس والقمر اليوم الأحد.
وقال الشوافي، في بيان له، "تؤكد الحسابات الفلكية حدوث الاقتران المركزي للشمس والقمر صباح الأحد 15 نوفمبر 2020".
وتابع "ويغرب القمر بعد غروب الشمس ومنه يكون بالحساب الفلكي الاثنين هو بداية شهر ربيع الآخر 1442 هجرية".
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