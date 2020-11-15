الفلكي الشوافي يكشف عن حدوث اقتران للشمس والقمر الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

كشف الفلكي عدنان الشوافي، عن حدوث الاقتران المركزي للشمس والقمر اليوم الأحد.



وقال الشوافي، في بيان له، "تؤكد الحسابات الفلكية حدوث الاقتران المركزي للشمس والقمر صباح الأحد 15 نوفمبر 2020".

وتابع "ويغرب القمر بعد غروب الشمس ومنه يكون بالحساب الفلكي الاثنين هو بداية شهر ربيع الآخر 1442 هجرية".