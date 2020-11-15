شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كمين محكم يوقع قتلى وجرحى حوثيين شرقي مدينة الحزم في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قُتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي، في كمين محكم نفذه أبطال الجيش ورجال القبائل شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن العميد جهاد الدقيمي قائد اللواء التاسع مشاة قوله، إن أبطال الجيش استدرجوا مجاميع من مليشيا الحوثي إلى كمين محكم بالقرب من منطقة بير المرازيق شرق مدينة الحزم وأوقعوا عددا منهم بين قتيل وجريح وأجبروا من تبقى منهم على الفرار.

ولفت قائد اللواء التاسع ‏إلى أن أبطال الجيش استعادوا من قبضة المليشيات الحوثية عربه "بي إم بي" وعدداً من الأطقم العسكرية إلى جانب عدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة.