منظمة "رايتس رادار" تحذر من مخاطر استهداف القطاع المصرفي في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

حذرت منظمة "رايتس رادار" من مخاطر استهداف القطاع المصرفي في اليمن.



وذكرت "رايتس رادار" وهي منظمة حقوقية مقرها أمستردام في بيان لها، "أن استهداف القطاع المصرفي في اليمن، يؤثر بشكل مباشر على ثقة المودعين وبالتالي ينعكس سلبا على السيولة المالية وعلى الوضع المعيشي في البلد".

واستنكرت المنظمة اقتحام مليشيا الحوثي المقر الرئيس لبنك التضامن في صنعاء، وإيقاف العمل فيه والاستيلاء على السيرفرات وأجهزة التسجيل.

وكانت ميليشيات الحوثي أغلقت الاربعاء الفائت بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم (المجموعة التجارية الأكبر في البلاد) وأوقفت نشاطه المصرفي، وحذر البنك الخميس من النتائج السلبية التي قد تطال توقف القطاع المصرفي اليمني وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماما وذلك نتيجة الضغوط المتبادلة التي يتعرض لها من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن.

وأوضح البنك، أن ما أسماها "عناصر استخباراتية" حضرت صباح الأربعاء إلى مقر البنك في صنعاء وطالبت إيقاف العمل في البنك وكافة فروعه ومغادرة الموظفين وإيقاف السيرفرات الرئيسية، وفقا لتوجيهات البنك المركزي في صنعاء، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق.

واتهم البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء ، الجمعة، بحسب مانقلته وكالة الأنباء "سبأ" النسخة الحوثية، بنك "التضامن الاسلامي" بالإضرار بالاقتصاد اليمني والتعاون مع البنك المركزي في عدن واستغل الوديعة المالية السعودية للكسب والإثراء غير المشروع.