قصف حوثي يستهدف أحياء سكنية في التحيتا بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة استهدفت مليشيات الحوثي، الأحد 15 نوفمبر /تشرين الثاني 2020، أحياء سكنية في التحيتا جنوب الحديدة، فيما حلقت 4 طائرات استطلاع حوثية بسماء المديرية.

وذكر مصدر عسكري، أن القوات المشتركة رصدت 4 طائرات استطلاع حوثية حلقت في سماء مديرية التحيتا. وقال، إن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية في المديرية بقذائف الهاون الثقيلة والأسلحة الرشاشة بطريقة عشوائية ومتعمدة. ويأتي تصعيد المليشيات بعد أيام من زيارة نائبة رئيس البعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة السيدة دانييلا كروسلاك إلى مدينة حيس، بهدف إفشال مساعي إحلال السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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