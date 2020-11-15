مسام يعلن إتلاف وتفجير 320 قذيفة غير منفجرة في منطقة العلم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

نفذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، اليوم السبت، عملية إتلاف وتفجير لـ 320 قذيفة غير منفجرة، في منطقة العلم شرقي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في عملية إتلاف تعد الثالثة بمنطقة العلم والـ38 لمشروع مسام في قطاع عدن والساحل الغربي.



وفي تصريح لمكتب مسام الإعلامي، أكد المهندس "مسعد أحمد قايد" قائد فريق جمع القذائف بمشروع مسام، أن عملية الإتلاف شملت 250 قذيفة منوعة، 70 فيوزا وكبسولة.

وأشار "قايد" إلى أن القذائف التي تم إتلافها اليوم هي ما تمكن الفريق 30 من جمعها خلال شهر أكتوبر، في منطقة العلم، وضواحيها.

وكانت العملية الثانية للفريق 30 مسام هي إتلاف وتفجير 1913 لغماً وقذيفة منوعة بالمنطقة ذاتها.