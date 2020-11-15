شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما طيرت عقول المصريين.. شاهد الراقصة لورديانا بفيديو جديد وصادم رفقة فنان مصري شهير والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة البرزيلية “لورديانا” فيديو لهما في الاستوديو، مع الموزع الموسيقى إسلام ساسو. لتعلن عن أغنية جديدة لمحمود الليثي ستشارك فيها بعنوان “قشطة بالزبادى”.

وبعدما صارت حديث المصريين خلال الأيام الماضية بسبب رقصها من داخل مركز تجميل بمصر، قد أعلنت الراقصة البرازيلية لورديانا عن عمل جديد يجمعها بالفنان الشعبي محمود الليثي.

وظهرت لورديانا وهى ترقص خلال غناء محمود الليثي، معلقة على الفيديو “ليس لدى كلمات للتعبير عن السعادة التي أشعر بها الآن.. كن مستعدًا لأننا سنوافيك قريبًا بأخبار سارة.. أحبكم جميعا”.

وأصبحت الراقصة لورديانا حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها في أحد مراكز التجميل التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي. حيث بدأ الجمهور في البحث عن صاحبة المقطع الشهير لورديانا، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع “إنستجرام”.

والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد على 500 ألف متابع.