المليشيا تعترف بمصرع اثنين من قياداتها في جبهة الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

اعترفت مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، بمصرع اثنين من قياداتها الميدانية في جبهة الساحل الغربي.



وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية خبراً، أن المليشيات شيعت، اليوم السبت، جثامين 2 من قياداتها الميدانية ويحملان رتب ملازم، حيث لم تفصح المليشيات عن الجبهة التي سقطا فيها من جبهات الساحل الغربي.

وأضافت، أنها شيعت، اليوم، جثماني القياديين (الملازم/سليمان عايش علي مهدلي، والملازم/يحيى عمر علي سليمان مهدلي) في قرية دير المدور عزلة الفلافلة بمديرية المراوعة التابعة لمحافظة الحديدة.

ومن المرجح أنهما سقطا في جبهة حيس التي شهدت اشتباكات عنيفة، خلال الساعات الـ48 الماضية، إثر محاولة تسلل نفذتها عناصر المليشيات، انتهت بالفشل الذريع للمليشيات.