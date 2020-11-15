شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة حوثية تقضي بالإعدام لـ 21 مواطناً ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات أصدرت محكمة حوثية في العاصمة صنعاء، حكماً يقضي بالإعدام تعزيراً بحق 21 مواطناً يمنياً بذريعة التعاون مع دول التحالف العربي.

ووفق وكالة سبأ النسخة المختطفة بيد الميليشيات الحوثية، "فإن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أقرت بإدانة 21 مواطنا بالتهم المنسوبة إليهم ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً ومصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة بتهمة إعانة "العدو". كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجزائية المرفوعة من النيابة العامة بحق ثلاثة متهمين وذلك لسبق الفصل فيها. وكانت أصدرت محكمة حوثية في السابع من سبتمبر الفائت، حكما يقضي بإعدام ومصادرة أموال 109 مواطنين يمنيين بذريعة التعاون مع دول التحالف العربي.

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