شكرا لقرائتكم خبر عن من غير حمالة الصدر – رانيا يوسف هتفرجك على الدبوس والسمانة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جميلة حيث ظهرت فستان أخضر اللون بالعرض الخاص لمسلسل الآنسة فرح المقرر عرضه غدا .

وتنطلق أولى حلقات مسلسل «الآنسة فرح»، الجزء الثاني، يوم الأحد المقبل 15 نوفمبر الجاري، وكان من المفترض أن يتم عرضه بداية الشهر.

يشار إلى أن «الآنسه فرح 2» مأخوذ من فورمات أجنبية، وتدور أحداثه حول فرح التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، وتعمل فى أحد الفنادق، وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي، الذى تم اقتباس أحداثه منه.

يذكر أن المسلسل بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.