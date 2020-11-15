شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. جماعة الحوثي تقتل طبيب يمني رفض دفع إتاوات مالية باهضة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دانت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري العمل الإرهابي الذي قامت به الجماعة الحوثية بصنعاء باغتيال الدكتور/ بشير عسكر منصور حيث ‏اطلق عليه الحوثيون النار من الخلف وهو يهم بدخول بيته فقتل قبالة منزله أمام أسرته وأطفاله في جريمة إرهابية.

الجماعة الحوثية استهدفت جميع القطاعات المدنية بالإختطاف والتنكيل والسجن والتعذيب حتى الموت، لكنها في الفترة الأخيرة لجات المليشيات الحوثية للإغتيالات والتطهير العرقي الممنهج

‏كان السبب لحادثة الإغتيال هو رفض الدكتور أداء إتاوات طالبته بها الجماعة الحوثية كونه دفع لهم ٣ مرات في شهرين حيث أرغمته مليشيات الحوثي الإرهابية بدفع المجهود الحربي دفع الزكاة دفع مجهود احتفالية المولد النبوي وقام بدفعها مجبراً

‏وبالأمس جائت إليه الجماعة الحوثية يطالبونه بدفع أتاوات جديدة فرفض الدفع كونه لم يعد يمتلك مالاً يكفيه لمزاولة عمله واعتبر ذلك نهباً مجحفاً بحقه ونهباً للأدوية من صيدليته التي أصبح يمتلكها شكلاً فقط اما مضموناً فدخلها بل ورأس المال قد أصبح للنهابين الحوثيين .

‏تركته الجماعة الحوثية بعد أن رفض الدفع خشية انتباه الناس وتجمعهم خشيةً الإعلام فتركوه حتى عاد إلى بيته وعند وصوله أمام بوابة منزله اطلقوا النار عليه من الخلف مروعين زوجته وأطفاله الذين فجعوا بأبيهم ولم يشفع لهم صغر سنهم ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور

‏إننا في منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري نستهجن وندين هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي وبصورة شبه يومية

ونطالب جميع المنظمات الحقوقية المحلية والمنظمات الدولية والناشطين والرأي العام

للتحرك والضغط الحقوقي والإعلامي والسياسي ‏لإيقاف شلالات الدماء التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية وإيقاف جرائم التطهير العرقي .

ونطالب الحوثيين بتسليم المشرف الحوثي الذي قام بقتل الدكتور ظلماً وعدواناً لينال عقابه