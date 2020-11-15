شكرا لبحثكم عن خبر اليوتيوبر المومري يعود إلى الابتذال في ظهوره على الجمهور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشر موقع المشهد اليمني خبر بعنوان ( عنوان أول سقوط أخلاقي لـ”مصطفى المومري” بعد ”عرسه” يزعم فيه أن متابعيه اغتصبوا ”صباح” ) تطرق فيه إلى وضع اليوتيوبر الشهير في اليمن مصطفى المومري .

وقال الموقع أنه وبالرغم من استماتة الالاف من المتابعين لليوتيوبر اليمني مصطفى المومري، من قبل وأثناء وبعد عرسه الذي شهدته العاصمة صنعاء، واستماتتهم في الدفاع عنه، الا أنه بدأ بالسقوط أخلاقيا من خلال فيديوهات تحتقر النساء، آخرها فيديو مساء السبت، زعم فيه أن متابعيه اغتصبوا الفنانة "صباح"، في سقوط جديد هو الاول بعد زفافه الذي أثار ردود فعل واسعة.

وتوقع مختصون لـ"المشهد اليمني"، أن اليوتيوبر المومري سيتمادى أكثر خلال الفترة القادمة، وسينشر فيديوهات لا اخلاقية بسبب حماسته واستقوائه بالجمهور الذي نفخه ودافع عنه بشراسة، بحثاً عن المزيد من الأضواء. واشاروا الى أنه بذلك السقوط وتلك الالفاظ المحقرة للإنسان اليمني ستقوده الى أن يفقد بريقه ونجوميته وشهرته الزائفة.

ونوهوا بأن من استماتوا في الدفاع عن المومري بالفيديوهات التي تنال من أعراض النساء سيشعرون حتماً بالخجل والندم وهم يرون فيديوهاته القديمة المُخجلة والمخزية التي يتم تناقلها هذه الأيام.

واعتبروا أن اليمني الذي يصر على تقديم نفسه من خلال الكلام الانفعالي البذيء هو من خلق صورة سيئة عن اليمنيين الاخرين، رغم رقي وشهامة الاغلبية.

* المشهد اليمني