شكرا لبحثكم عن خبر صورة وتعليق: شهيدان من حرب أبين العبثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب: محمد المسقعي

هؤلاء "نموذج من نماذج كثيرة في حرب ابين العبثية"

للحرب التي تدور رحاها في جبهات ابين.

الشهيدان

عبدالناصر المشرقي "قوات الشرعية"

واشرف زاهر "قوات الانتقالي"

ارتقيا إلى ربهم دفاعاً عن مشاريع واجندات لايعلمون عنها شي الكل ينادي باسم الوطن ويسقط هذا ويسقط الاخر وهم لايعلمون لكن نسأل الله له الرحمه والغفران .

كانا الشابان في "الماضي"في خندق واحد وسبق ان ذهبا جمعة وسوية للقتال والجهاد في "دماج"إبان الهجوم على مركز دماج من قبل مليشيات الحوثي .

في السابق كان الشابان لايفترقان وجمعتهما ذكريات بحلوها ومُرها حسب رواية ابناء الحي.. كما لاتوجد جبهة إلا وخاضوها معاً مروراً بدماج والساحل.. إلا ان فرقهما القدر الأول في حضن الشرعية والثاني بصف الانتقالي .

"المشرقي وزاهر"

هما ابناء مدينة واحدة هي "جعار"

وشارع واحد هو "جمال"

وجيران بعض اي

" الدار جنب الدار".

وبفراقهما حزنت اُسرتيهما وحيّهما وبكت وناحت جعار كلها .

رحمهما الله واسكنهما فسيح جناته