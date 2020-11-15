شكرا لبحثكم عن خبر أفراد الجيش في تعز يفقدون أرواحهم في وسط المدينة بدلا أن يفقدوها في الجبهات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إبراهيم الصهيبي

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وسط خذلان وتواطؤ من قبل السلطة المحلية في تعز عصابات مسلحة في تعز تعبث بأرواح أبطال المتارس وأصحاب أول طلقة ضد مليشيات الحوثي.....

مؤخرا قامت جماعات مسلحة بتصفية الجندي محمد المغربي وسط مستشفى الروضة دون وجود أي دليل ضده ودون وجوده في قائمة المطلوبين أمنيا...

تم تصفية محمد المغربي تحت مبرر أنه مطلوب أمنيا...مر أسبوعان دون وجود تحرك من قبل السلطة في تعز للقبض على مرتكبي الجريمة....

وسط خذلان وتواطؤ رحل محمد شاكيا إلى ربه بشاعة الجريمة المرتكبة بحقه....

وفي سياق متصل وبينما كان القائد عمر علي سلطان جالسا في بيته تم إبلاغه بمقتل عبدالله أمين جوار مكتب النقل في محافظة تعز..توجه القائد عمر على الفور إلى مستشفى الروضة لزيارة عبدالله أمين مع أحد مرافقيه،لكن كانت الأمور ليست على مايرام جوار مستشفى الروضة ،فقد تفاجأ القائد عمر بوجود مجموعات مسلحة تنتشر حوله ومرافقه، بدأوا للتو محاولة إنتزاع سلاح مرافقه بالقوة حتى وصل الأمر إلى الإشتباك بالأيادي..وعلى الفور قام القائد عمر بالتدخل،وأجبر مرافقه على تسليم سلاحه كي يتفادى الإصطدام معهم وانسحبا على الفور إلى داخل المشفى،إلا أن الجماعات المسلحة قامت بإقتحام المشفى دون مراعاة أحد ، ووجهوا بنادقهم صوب مرافق القائد عمر وأطلقوا عليه وابل من الرصاص....

مر أسبوعان ونحن على مقربة دخول الأسبوع الثالث، ولم تقم الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بمحاسبة القتلة، بل وهناك تستر واضح عليهم.