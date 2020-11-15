شكرا لبحثكم عن خبر المصعبي: على السعودية ان تلزم اطراف الصراع في ابين بإيقاف الحرب او تحدد المعتدي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا رئيس لجنة الوفاق الجنوبي المهندس علي المصعبي، المملكة العربية السعودية، الى الزام اطراف الصراع في ابين بإيقاف الحرب او تحديد المعتدي. وقال المهندس علي المصعبي، في تغريدة له: ‏المسوؤلية الاخلاقية جراء ما يحدث في ‎ابين عدن والجنوب تقع على عاتق ‎المملكة فاما ان تلزم كل الاطراف بايقاف الصراع او تحدد المعتدي و تحسمه لطرف. واضاف: في كل الاحوال متى يدرك القائمين على الامر بالرياض خطورة اللعب بالنار بين صراع الدول في ظل صمتهم على مصالحهم.

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