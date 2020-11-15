شكرا لبحثكم عن خبر نعمان:مفصعي تعز من القيادات العسكرية سيقودونها إلى الهاوية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الكاتب والصحفي سامي نعمان ان تعز تتجه الى الهاوية بسبب افعال بعض القيادات العسكرية. وقال نعمان ان السلطات المحلية والأمنية والعسكرية التي لا تقوم بواجباتها في ضبط المسلحين ستصنف كسلطات داعمة ومتواطئة مع الارهاب. واضاف بالقول: "الجماعات المسلحة التي تداهم المستشفيات والقيادات العسكرية التي تتستر عليها وتشجعها لا تعي ان هذه الأفعال ستصنفها كجماعات إرهابية.. وستصنف السلطات المحلية والأمنية والعسكرية التي لا تقوم بواجباتها في ضبطهم كسلطات داعمة ومتواطئة مع الارهاب. خصوصا مع تكرار تلك الحوادث بطريقة ممنهجة بحيث لم تعد حالات فردية بركات مفصعي تعز من القيادات العسكرية ستقودهم وتعز إلى الهاوية حيث سيتم التغني بالحالمة والثقافة بطيبة نفس. السلام تحية يا كتائب المدرسين.

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