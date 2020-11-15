بسبب شجار بين طفليهما.. مسلح حوثي يقتل طبيبًا في "صنعاء" بدم بارد

قُتل طبيب يمني، السبت، برصاص أحد مسلحي مليشيا الحوثي، بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن الطبيب "بشير عسكر منصور"، من أبناء مديرية السودة بمحافظة عمران، قتل على يد أحد مسلحي الحوثي بصنعاء؛ بسبب شجار بين اطفالهما".

يأتي هذا في الوقت الذي تحكم فيه المليشيا قبضتها على العاصمة صنعاء، والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ضد المدنيين بالعاصمة ومناطق سيطرتها.