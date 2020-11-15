حضرموت: إصابة جندي يعمل حارسًا في مستشفى "شبام" برصاص مجهولين

أصيب جندي، السبت، بإصابة بليغة، على يد مسلحين مجهولين، يعمل في مستشفى شبام بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن".

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن مسلحين مجهولين، أطلقوا الرصاص على جندي، يعمل حارساً على بوابة مستشفى شبام".

وأضاف المصدر، أن الجندي أصيب بإصابات بليغة، وفي حالة حرجة، وعلى إثرها تم إسعافه إلى المستشفى.

يأتي هذا بعد يومين من قتل جندي من قبل مسلحين مجهولين، في أحد مطاعم الحوطة بمديرية شبام.

وتعيش مديريات بوادي حضرموت، حالة من الانفلات الأمني، في ظل مطالبات من المواطنين، بتعزيز وتثبيت الأمن.

