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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرهاب الحوثي يواصل ضرب الأحياء السكنية في تعز
الأحد 15 نوفمبر 2020
الخليج 365
استأنفت مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية على الأحياء السكنية في مدينة تعز، فيما أعلنت السلطات ضبط شبكة تهريب مخدرات مكونة من إيرانيين.
وقال مصدر حقوقي، إن مليشيا الحوثي أطلقت قذيفة مدفعية على ساحة الحرية في منطقة الهريش وسط مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل مدنيين إثنين وإصابة 2 آخرين.
وأشار المصدر، إلى أن القذيفة سقطت بالقرب من مستشفى الصفوة الذي استقبل المصابين، لافتا إلى أن المنطقة المستهدفة لا يتواجد فيها أي هدف عسكري.
وهذا هو الهجوم الخامس على أحياء سكنية في مدينة تعز، منذ منتصف أكتوبر الماضي، وفقا للمصدر.
وحسب منظمات حقوقية بلغ عدد ضحايا الهجمات الحوثية بتعز، خلال ذات الفترة أكثر من 45 قتيلا وجريحا مدنيا، غالبيتهم أطفال
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