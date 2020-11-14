استفادة 198 شخصا من مشروع أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بلغ عدد المستفيدين من مشروع أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالة عن بعد ورفع الوعي المجتمعي بقضايا حماية الطفولة خلال فترة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) الممول من منظمة اليونسيف وإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت (198) مستفيد.



وتضمن المشروع خدمات مقدمة عبر الخطوط الساخنة والمكاتب الاستشارية التي يقدمها المشروع في خمس مديريات بالتنسيق مع 4 من منظمات المجتمع المدني .

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و ثمن مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالله باجهام ، حرص منظمة اليونيسف على تنفيذ المشروع كمرحلة تجريبية في محافظة عدن ومديريات وادي وصحراء حضرموت مشيداً بجهود المنظمة المستمرة من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التي تهتم برعاية الطفولة .

ويهدف المشروع الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر إلى تقديم أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي عن بعد من خلال توفير عدد 3 خطوط ساخنة للاتصال ، وتوزيع أطقم وألعاب الدعم النفسي للأطفال وإدارة الحالة عن بعد من وكذا استقبال المراسلات عبر تطبيق الواتس على ، اضافة الى فتح 5 مكاتب استشارية لتقديم خدمة ادارة الحالة في مديريات " سيئون – تريم – شبام – القطن – عمد " و توزيع حقائب الكرامة لليافعات بمخيمات النازحين تشمل مواد تنظيفية بالإضافة لرفع الوعي المجتمعي عن طريق نشر الرسائل التوعوية عبر الإذاعات والملصقات.