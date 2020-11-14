هادي يعزي الفريق الركن عبدالله سالم النخعي بوفاة شقيقه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية عزاء ومواساة الى مستشار وزير الدفاع الفريق الركن عبدالله سالم النخعي وذلك في وفاة شقيقه العقيد عوض سالم النخعي.



واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءاته العملية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل ..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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