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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام: الانشطة الارهابية لمليشيا الحوثي تشكل تهديداً غير مسبوق على خطوط الملاحة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حذر وزير الاعلام معمر الارياني من تصاعد وتيرة الانشطة الإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي بتخطيط وايعاز ايراني من خلال تسيير للزوارق المفخخة ونشر الالغام البحرية بشكل عشوائي على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وقال وزير الاعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان هذه الاعمال الارهابية تؤكد عدم اكتراث مليشيا الحوثي بجهود إحلال السلام في اليمن، ومضيها في تنفيذ الأجندة الايرانية لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة".
وأضاف الارياني "ان الأعمال التخريبية التي تصاعدت وتيرتها مؤخراً مع وصول الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن ايرلو للعاصمة المختطفة صنعاء، لا تمثل تهديداً لأمن واستقرار اليمن ودول الجوار، بل امن وسلامة السفن التجارية وامدادات النفط العالمي، وتشكل خطراً ارهابياً غير مسبوق على خطوط الملاحة الدولية".
وطالب الارياني المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية في صيانة الأمن والسلم الدولي، وحفظ مصالح العالم، والتصدي للأنشطة الارهابية التي يقف خلفها نظام الملالي في ايران وأدواته من المليشيات الطائفية في المنطقة وعلى رأسها مليشيا الحوثي.
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