بعد ساعات من الجريمة.. شرطة تعز تعلن القبض على شخصين متهمين بحادثة قتل

أعلنت شرطة محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) مساء اليوم السبت، القبض على شخصين متهمين في حادثة قتل بعد ساعات من وقوع الجريمة.



وظهر اليوم، قُتل مواطن يدعى "أحمد عبد السلام" بنيران مسلحين في منطقة بير باشا غرب المدينة.



وأرجعت الشرطة في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، أسباب الحادثة إلى خلاف سابق بين الجناة والمجني عليه، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المدعو (إ.ع.ه) والمدعو (م.س.أ ) فيما يتم ملاحقة بقية المتورطين في الحادثة.



وقالت الشرطة إنها أحالت المتهمين للحجز الاحتياطي، في الوقت الذي تواصل فيه تحقيقاتها بالحادثة وجمع استدلالاتها قبل تحويل ملف القضية للنيابة.



Advertisements

وشهدت تعز خلال الأيام القليلة الماضية انفلات أمني سقط خلالها قتلى وجرحى بعضهم مدنيين.



وأمس الجمعة، نددت 15 منظمة حقوقية مطالبات حقوقية بأعمال الفوضى في محافظة تعز، والناجمة عن حالة الانفلات الأمني.



واتهمت المنظمات في بيان مشترك الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتقاعس في ضبط الجناة والقبض على المتهمين، محملة السلطة المحلية في المحافظة المسؤولية الكاملة.