شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد ظهور منطقتها الحساسة رانيا يوسف نايمة علي بطنها في الجيم – تعالي إتفرج والان مع التفاصيل عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة رانيا يوسف على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لها من داخل صالة الجيم. وظهرت رانيا بملابس رياضية باللون الأسود أبرزت جسمها الممشوق وهي تمارس بعض التمارين الرياضية، واعتمدت على تسريحة ذيل حصان ومكياج خفيف. وكانت رانيا دائما تمارس الرياضة في الصباح كما عودت جمهورها في الظهور ونشر صورها بالجيم. Advertisements وكتبت رانيا على الفيديو قائلة: “فكر في التدريبات الخاصة بك باعتبارها اجتماعات مهمة”. View this post on Instagram A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)

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