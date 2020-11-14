شكرا لبحثكم عن خبر الحديدة... إندلاع حريق بمستودع لبيع المشتقات النفطية بمدينة باجل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توفى أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بحروق في اندلاع حريق هائل في مستودع للمشتقات النفطية، السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، في مدينة باجل شرق محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية، أن جثث أربعة أشخاص متفحمة وثلاثة مصابين وصلوا مستشفى باجل الريفي.

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وقالت إن المستودع يعود لأحد التجار التابعين لمليشيا الحوثي والتي تتاجر بالمشتقات النفطية في السوق السوداء لتمويل حربها العبثية.

وكان سكان محليون، قالوا في وقت سابق، إن وهج النيران شوهدت من مسافة بعيدة، فيما كانت سحب من الدخان الأسود ترتفع في الهواء.

وتكررت حوادث الحرائق في مستودعات بيع المشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية والتي تحتكر بيع الوقود في السوق السوداء لتمويل حروبها العبثية.