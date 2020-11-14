شكرا لبحثكم عن خبر ادارة امن شبوة تدين الهجوم بسيارة مفخخة على موكب التحالف بالمحافظة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أدانت اليوم ادارة امن محافظة شبوة في بيان لها إستهداف قوة عسكرية للتحالف العربي بسيارة مفخخة في الملبوجة القريبة من مديرية ميفعة بشبوة أثناء إتجاه قوة من التحالف من بالحالف الى العلم بشبوة.
وقالت ادارة أمن محافظة شبوة أن محافظة شبوة تنعم بالأمن والاستقرار بفضل جهود الأجهزة الأمنية وقوات الجيش الوطني حدث اليوم العمل الارهابي الجبان بسيارة مفخخة استهدفت رتل عسكري تبع قوات التحالف العربي وهو في طريقه من بالحالف الى العلم بشبوة.
وأكد البيان أن الاجهزة الامنية سوف تقوم بدور في مديرية ميفعة في التحقيق ومتابعة من يحاول تعكير صفو الامن والاستقرار بشبوة.
ونوه أن الأجهزة الامنية وقوات الجيش الوطني وبتعاون السلطة المحلية وزارة الداخلية سوف تضل يد واحد لمن يحاول تعكير صفوة أمن واستقرار شبوة.
وطالب ادار امن شبوة في بيانها المواطنين وابناء مديريات شبوة ان يكونوا عوناً للأجهزة في الإبلاغ عن أي عناصر ارهابية تحاول المساس بأمن واستقرار شبوة.
وقدمت إدارة أمن شبوة الشكر لكل الجنود في كل النقاط الامنية والمديريات لعيون الساهر على أمن واستقرار شبوة.
صادر عن إدارة شرطة محافظة شبوة
العميد/ عوض مسعود الدحبول
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