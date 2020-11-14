شكرا لبحثكم عن خبر بن عفيف يلتقي مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية اليوم في مكتبه المهندس محمد محمد عبدالله باخبيرة مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن.

وخلال اللقاء بحث بن عفيف وباخبيرة أوضاع مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن والمشاكل التي تعترض سير العمل في المؤسسة.

وقدم باخبيرة شرحا مفصلا عن العراقيل التي تعترض سير العمل في مؤسسة المياه والصرف الصحي مطالبا بتضافر الجهود لتجاوز تلك العراقيل.

وأشاد باخبيرة بالدور الذي تقوم به قوات حماية المنشآت لدعم جهود إدارة مؤسسة المياه والصرف الصحي مقدما شكره للعميد أحمد بن عفيف وكافة منتسبي القوات.

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بدوره شدد قائد قوات حماية المنشآت على تكاتف الجهود لضمان عدم انقطاع المياه وحل المشاكل التي تعترض عمل المؤسسة مشيرا إلى الماء شريان الحياة وأحد أهم الأساسيات.

وأكد بن عفيف على ضرورة تموين المواطنين بالمياه دون انقطاع منوها إلى أن قوات حماية المنشآت تقف إلى جانب قيادة المؤسسة لتجاوز العقبات والعراقيل.

ولفت إلى أن قيادة التحالف العربي وكذا ألوية الدعم والإسناد تقدم كل مافي وسعها لديمومة العمل في مؤسسة المياه بعدن لكونها من أهم الخدمات الرئيسية للمواطنين.

وقدم بن عفيف الشكر الجزيل لقوات التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على دعمهما لجهود التنمية والاستقرار في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.